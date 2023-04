Como-Ascoli 1-1, Longo: “Ottimo punto. Var? Rigore dubbio, sono preoccupato”

"Sul campo avremmo meritato di vincere, ma il punto è positivo". Così Moreno Longo , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l' Ascoli , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia". A passare in vantaggio al minuto 68 gli uomini di Roberto Breda grazie alla rete siglata dagli undici metri da Federico Dionisi ; al 91' il gol dell'1-1 dal dischetto di Alberto Cerri (che aveva fallito un calcio di rigore al 74').

"Ci teniamo questo pareggio che ci fa guadagnare un’altra lunghezza di vantaggio sui playout. Abbiamo disputato un primo tempo più che buono, creando diverse occasioni per andare in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto meno energia per bravura dell’Ascoli, che ha fatto la gara ad inizio ripresa. I cambi ci hanno dato tanto, alla fine abbiamo gettato nella mischia altri giocatori offensivi che ci hanno permesso di cambiare l’inerzia della partita. È un ottimo punto, perché al netto delle nostre occasioni la gara si era messa male. Mi aspettavo un match così sporco, perché entrambe le squadre vogliono raggiungere quanto prima la salvezza", le sue parole.

"Il loro rigore? Per me è un rigore più che dubbio e questo mi preoccupa: abbiamo a disposizione uno strumento come il Var, dovrebbe essere sfruttato meglio, dal momento che ci stiamo giocando la salvezza. Siamo stati bravi, però, a non scomporci e ad uscire nuovamente fuori nel finale, creando addirittura i presupposti per vincere la partita. Alla fine mi tengo una prestazione più che buona della squadra, che ha mostrato coraggio, idee e senso di appartenenza: i nostri tifosi sono sicuramente orgogliosi", ha concluso il tecnico del Como, prossimo avversario in campionato del Palermo di Eugenio Corini. La gara è in programma il prossimo 1 maggio allo Stadio "Sinigaglia".