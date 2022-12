Como, a Palermo per tornare a vincere: la scheda dei lariani di Moreno Longo

Penultimo posto in classifica con 15 punti, insieme a Venezia e Spal, i lariani hanno raccolto solamente tre vittorie e sei pareggi. L'ultima gara con i tre punti risale a un mese fa contro i lagunari, importante scontro diretto per la salvezza. Vista la situazione di classifica, con il Palermo distante solamente tre lunghezze - 18 punti per i rosanero - anche la sfida con la compagine di Corini sarà per entrambe le squadre uno scontro salvezza con in palio tre punti pesanti.