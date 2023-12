Cittadella, Vita: “Il gruppo fa la differenza. Modena? In caso di successo…”

"Si respira un’aria positiva, buona: c’è entusiasmo nello spogliatoio e non potrebbe essere altrimenti, ci sta, ma siamo ugualmente consapevoli che si deve rimanere sempre sul pezzo, concentrati, per vivere al massimo le rimanenti tre partite del girone di andata al fine di raccogliere più punti possibili". Così Alessio Vita , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal centrocampista del Cittadella , reduce da cinque vittorie di fila in campionato ed in piena zona playoff, anche la sfida contro il Modena , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Braglia". Ma non solo...

"C’è un gruppo coeso, abbiamo capito che c’è da remare tutti nella stessa direzione, e anche chi in questo momento trova meno spazio in gara non si tira mai indietro. E questo sta facendo la differenza, non a caso chi entra durante i novanta minuti spesso e volentieri risulta decisivo. Siamo un bel gruppo, stiamo bene insieme e si vede: non soltanto durante la partita ma anche in settimana, in ogni allenamento. Il Modena? Non facciamo calcoli, viviamo partita dopo partita, sappiamo che andremo a sfidare un’avversaria forte e attrezzata, che giocherà in casa davanti a un pubblico che si fa sentire, Abbiamo due punti in più, sarà importante anche il risultato: in caso di un nostro successo il distacco diventerebbe ancora più largo", ha concluso Vita.