Cittadella, Vita: “I due pareggi ci hanno liberato la mente, vogliamo i playoff”

Le parole del centrocampista del Cittadella in vista della sfida contro il Lecco: "Ci siamo lasciati trasportare dal troppo entusiasmo".

Mediagol ⚽️ 28 marzo 2024 (modifica il 28 marzo 2024 | 14:06)

"I moduli sono numeri, dipende da come vengono interpretati: anche cambiando pelle stiamo cercando di restare sempre aggressivi, per puntare al recupero del pallone più in alto possibile". Lo ha detto Alessio Vita, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal centrocampista del Cittadella anche la sfida contro il Lecco, in programma lunedì 1 aprile alle ore 15:00 allo Stadio "Rigamonti-Ceppi". Ma non solo...

IL MODULO -"Sicuramente il 3-5-2 ci può dare più solidità in fase difensiva: abbiamo preso un gol in due partite, è normale che ci voglia un po’ di tempo per assimilare al meglio i nuovi movimenti. Abbiamo passato un brutto periodo, nessuno di noi si aspettava le otto sconfitte di fila eppure la squadra c’è sempre stata: magari non siamo stati al top contro Brescia e Pisa, ma nelle altre gare il Cittadella ha fatto buone prestazioni senza però raccogliere nulla. I due pareggi ci hanno un po’ liberato la mente, la medicina però sono i tre punti: in questo campionato niente è scontato".

LECCO -"Il Lecco? Si giocherà su un campo sintetico e noi non siamo abituati. Il Lecco poi non ha certo un organico da ultima in classifica, potendo contare su tanti elementi che possono metterti in difficoltà. Sarà quindi un confronto e insidioso, dove servirà un Cittadella determinato e concentrato. Vogliamo prima di tutto mettere al sicuro la salvezza e poi rimanere aggrappati alla zona playoff. Dalle otto sconfitte consecutive ho imparato che forse ci siamo lasciati trasportare dal troppo entusiasmo: meglio quindi ragionare di partita in partita e vivere alla giornata", ha concluso Vita.

