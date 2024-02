Cittadella, Marchetti: “Gara rovinata dagli episodi. Gorini? Tutti in discussione”

"Il Cittadella non è reduce da un bel periodo soprattutto nei risultati perché non posso dire che il gioco non sia soddisfacente: proprio per questo gli episodi fanno la differenza, soprattutto quando sei ad alti livelli, e quelli di La Spezia sono chiari". Lo ha detto Stefano Marchetti , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal direttore generale del Cittadella , reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato, anche la prestazione offerta dalla squadra di Edoardo Gorini contro lo Spezia fra le mura dello Stadio "Picco". Una gara condizionata da due episodi che hanno portato alle espulsioni di Branca ed Angeli nel primo tempo.

"Il Cittadella sta vincendo 1-0 rischiando poco, ha preparato una partita cercando di prestare la massima attenzione a ogni particolare ed evitare le punizioni perché sappiamo come le calcia Verde. Poi arriva l’episodio che rovina il confronto: ci è stato fischiato contro un fallo che non c’era e da quel momento la partita si è innervosita. Branca ha sbagliato ma l’arbitro ha poi cacciato Angeli per un fallo che aveva subito. Sicuramente possiamo fare meglio, ma le partite sono decise dagli episodi, e se devo essere sincero ultimamente mi sembra che quelli contro al Cittadella non siano pochi, e hanno determinato l’esito delle partite. C’è grande dispiacere e la consapevolezza che il momento sia difficile, ma ne abbiamo vissuti tanti negli anni passati, siamo abituati e sappiamo come viverli: sappiamo soffrire", le sue parole.

"Gorini in discussione? È un allenatore che si gioca il posto ogni domenica. Tutti ci giochiamo tanto, e gli episodi fanno la differenza: non è una lamentela e non voglio che passi cosi agli occhi della gente. Non è il primo caso arbitrale sfavorevole quest’anno e non ho mai detto niente, nemmeno dopo Brescia. Gorini ha risposto bene alla domanda: il calcio ti mette in discussione, tutti lo siamo: si chiama gioco del calcio, ma per noi è il lavoro, e l’allenatore non sta bene, non è sereno. Gorini è un uomo pacato ed equilibrato, e lo sfogo di sabato ci sta. L’arbitro non è un alibi, può sbagliare pure lui come i calciatori: è umano e può commettere errori, ma a La Spezia certi episodi non si possono non sottolineare", ha concluso Marchetti.