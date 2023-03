Cittadella, Maistrello: “Stata una partita dura, Palermo forte. Sulla doppietta…”

3-3: è questo il risultato della sfida tra Cittadella e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Tombolato", valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Un match deciso dalle reti di Di Mariano, Brunori, Maistrello e Antonucci nel primo tempo e ancora Di Mariano e Maistrello nel secondo, che permettono alle due compagini di dividere la posta in palio. Risultato analizzato proprio dall'attaccante del club granata, autore delle reti del momentaneo 1-0 e del definitivo 3-3, intervenuto in mixed zone.