Cittadella, Kastrati sfida la Sampdoria: “C’è voglia di riscatto. Dopo il Palermo…”

"Affrontare la Sampdoria sarà difficile, ma in Serie B non ci sono mai gare semplici o scontate: quella ligure è una squadra forte, non potrai permetterti una disattenzione. La Samp è forte in ogni reparto, e anche se non sta attraversando un buon momento, sarà una battaglia: se riusciremo ad essere aggressivi e a tenere alti i ritmi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Vedendo l’atteggiamento del gruppo in questi giorni mi fa ben sperare per una pronta ripresa, c’è tanta voglia di riscatto. La squadra c’è, ci crede e sta bene. anche se abbiamo perso siamo consapevoli delle nostre qualità e del cammino che abbiamo sinora intrapreso. Sarà bellissimo rivedere lo stadio pieno: noi proveremo a regalare ai nostri tifosi un’altra bella soddisfazione dopo il Palermo", ha concluso l'estremo difensore albanese.