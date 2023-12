Cittadella, il presidente Gabrielli: “Obiettivi? Le asticelle si alzano con i fatti”

IL BILANCIO -"Vedo i ragazzi molto concentrati, seri: non si lasciano andare a facili entusiasmi. Lo considero un aspetto molto maturo e di consapevolezza, è il modo giusto per proseguire su questa strada con l’obiettivo comune di far bene. Ho sempre avuto fiducia in questo gruppo, ero convinto che più si sarebbe andati avanti nel tempo e maggiori sarebbero stati i miglioramenti: è normale che fosse cosi, perché quest’estate sono stati fatti tanti cambi nella rosa e non si poteva pretendere che la macchina girasse subito in maniera ottimale. Non finiremo mai di elogiare il lavoro del nostro direttore Stefano Marchetti, non solo nel trovare sul mercato gli elementi giusti, ma anche nel portare avanti il progetto granata: la sua opera è abbinata a quella dello staff e di Gorini, che dimostra di essere cresciuto tanto", le sue parole.