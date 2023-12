Cittadella, Gorini: “Spezia da A, ma vogliamo vincere. Per stare in alto…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Cittadella alla vigilia del match: "Dobbiamo migliorare, le punte possono fare di più".

"Amatucci e Baldini non saranno della partita. Per il resto siamo tutti a disposizione". Lo ha detto Edoardo Gorini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Tombolato". "Contro il Modena siamo partiti male, non riuscendo nei primi 25' a trovare le distanze giuste. Poi siamo entrati in partita, imponendo il nostro gioco e facendo una grande prestazione. Se vogliamo ambire a stare in alto, bisogna eliminare approcci alla gara come quelli di Modena", ha proseguito il tecnico del Cittadella.

SPEZIA -"Lo Spezia è una squadra tecnicamente molto forte, con giocatori di grande qualità e costruita per andare in A. Sino ad oggi ha deluso, ma arrivano da due vittorie e sembrano avere ritrovato la strada giusta. Ci attende una gara molto difficile. Che poi sia 4-3-2-1 o 4-3-1-2 cambia poco, ne ho parlato post rifinitura proprio con le punte di questo argomento. Sto ancora valutando su come partire perché ho vari interpreti da mettere in campo. È un bel vantaggio avere dei dubbi. Spezia bestia nera? Storicamente non è una delle squadre migliori contro cui scendere in campo, allo stesso modo mi viene da dire che contro il Pisa in Toscana abbiamo vinto spesso e quest'anno siamo usciti sconfitti. Queste statistiche sono fatte per essere battute. L'obiettivo è vincere, come sempre. Serve concentrazione e fare le cose provate in settimana".

ATTACCO - "Che cosa ho detto agli attaccanti durante la riunione? Gli ho detto che possono fare tutti di più e possono creare un maggior numero di occasioni. Il gol ce l'hanno nelle corde, tutti. I 3 gol Pandolfi sono pochi per le sue qualità, proprio come i 2 di Maistrello, Magrassi e Pittarello. Abbiamo parlato con tutti loro su dove e come devono migliorare. Torna al Tombolato Mirco Antonucci? Lui è molto legato a questo ambiente, tanto che ci è venuto a trovare un paio di volte in questi mesi. D'altronde qui si è rilanciato ed ha trovato l'ambiente ideale per crescere ed affermarsi. Domani per 90' sarà un avversario, dovremo cercare di metterlo nelle condizione di non fare bene. Oltre a lui hanno tanti altri giocatori che possono farti male, come Verde, Pio Esposito, Kouda, Bandinelli, Cassata. Anche se hanno due squalificati, temo la grande qualità dei liguri, soprattutto dalla metà campo in su".

BILANCIO -"Dobbiamo migliorare. Se perdiamo i duelli è perché dobbiamo fare meglio nell'1 contro 1. Forse serve un po' di convinzione in più. I risultati aiutano, stiamo migliorando, ma la statistiche dicono che possiamo crescere. Questo periodo lo stiamo vivendo bene. Se abbiamo fatto cinque vittorie significa che siamo migliorati. Poi il pericolo di sentirsi arrivati a livello inconscio ci può essere sempre, ma in settimana abbiamo lavorato tanto su questi aspetti. Serve stare sul pezzo fino a martedì e poi ci saranno 8 giorni di riposo. Il fattore campo non esiste più o comunque si sente di meno rispetto al passato, per fortuna! A me interessa che in casa o fuori ci sia sempre la mentalità vincente. Ci sono state annate in cui abbiamo vinto di più in trasferta. In fin dei conti i punti sono sempre uguali".

