Cittadella, Gorini: “Modena? Test di maturità, non siamo sazi. Possiamo migliorare”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Cittadella: "Affrontiamo una delle squadre più forti della categoria".

Mediagol ⚽️

"La squadra sta bene. Complessivamente abbiamo recuperato bene. L'unico out per Modena è Baldini, per il resto siamo tutti a disposizione. Anche Pavan ha avuto un problemino alla caviglia, ma risolto". Lo ha detto Edoardo Gorini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Modena, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Braglia". Fra i temi trattati dal tecnico del Cittadella anche le cinque vittorie di fila conquistate in campionato. Ma non solo...

RECORD - "Contro il Modena c'è la possibilità di fare record di vittorie consecutive? In primis penso a vincere la partita. Ripeto quanto detto la settimana scorsa: i record sono fatti per essere battuti. E' chiaro che a me e alla squadra piacerebbe centrare questo risultato, ma contro il Modena sarà una sfida difficile. Affrontiamo una delle squadre più forti della categoria, in un campo non semplice. Credo sia un banco di prova importante. Il nostro atteggiamento sarà lo stesso di sempre. Cercheremo di provare a vincere la gara. La nostra forza è quella di non mollare fino al 100' e contro il Modena dovremo mettere in campo quest'energia ancora di più. Sono molto solidi e compatti. Stanno facendo bene ed hanno qualità in ogni reparto. Sono organizzati e lasciano pochi spazi, con tanta qualità in zona offensiva".

IL GRUPPO -"Non siamo ancora alla fine del girone d'andata. Dobbiamo sfruttare questo buon momento, tirarci su le maniche e lottare su ogni pallone come sempre. Direi che siamo carichi e non avuto la sensazione che fossero sazi. In settimana hanno lavorato bene. Mi dispiace chi in questo momento sto lasciando a casa o gioca meno. Il calcio è fatto di momenti e sta a loro farsi trovare pronti quando avranno una chance. Mi fa piacere vedere tutto il gruppo coinvolto e unito. Credo ci sia tanto da migliorare. E' chiaro che non mi sarei aspettato di avere 28 punti dopo la rivoluzione estiva, al tempo stesso fa piacere. Si è creata un'alchimia particolare. Tutti stanno bene insieme e sono partecipi. I risultati sono frutto di questo, oltre al nostro modo di giocare. I risultati non sono casuali, ma frutto di un gruppo che sta bene insieme. Possiamo migliorare in zona offensiva e quando abbiamo la palla. Dietro stiamo migliorando, come si è visto nelle ultime gare".

SCONTRO DIRETTO - "Dopo il Cosenza, anche con il Modena le palle inattive saranno decisive? Penso di si, come è stato contro il Cosenza. Loro hanno buona fisicità e giocatori con un ottimo piede come Tremolada, Palumbo o Manconi. Sono da temere sotto questo aspetto. Modena-Cittadella uno scontro diretto in chiave playoff? La classifica dice questo. I punti contano in ogni gara. Se riuscissimo a ripetere quanto fatto contro il Cosenza, ora -9, significherebbe mettere una distanza tra noi e loro e sarebbe un ulteriore segnale di crescita e maturità".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.