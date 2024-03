Cittadella, Gabrielli: “Gorini? Qui non si ragiona come altrove. Stiamo uniti”

"Sapete come ragioniamo qui a Cittadella e in momenti come questo siamo abituati a stare vicino alla squadra e all’allenatore. Sosteniamo il tecnico e al tempo stesso tutti siamo criticabili. Ma qui a Cittadella non si ragiona come altrove". Lo ha detto Andrea Gabrielli, intervenuto negli studi di Rigorosamente Cittadella, programma in onda sull'emittente Telechiara. Il presidente del Cittadella si è espresso sul momento della compagine granata, reduce da ben otto sconfitte di fila rimediate in campionato ed in vista delle gare contro Cosenza e Modena.