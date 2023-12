Cittadella, Cassano: “Non avvertiamo alcuna pressione, c’è entusiasmo nel gruppo”

"Il palo nel finale? È stato bravo il portiere a coprire bene lo spicchio di porta che Vita poteva centrare, ma tutti noi siamo scattati in piedi in quell’istante: vincendo non avremmo rubato niente, ma ci teniamo comunque stretto un prezioso pareggio". Lo ha detto Claudio Cassano, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal talentuoso jolly offensivo del Cittadella anche le cinque vittorie di fila conquistate in campionato, oltre al pareggio ottenuto lo scorso weekend sul campo del Modena. Ma non solo...