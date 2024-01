Cittadella, Baldini: “Ko ci darà una spinta in più. Samp? Ce la giochiamo con tutti”

Le dichiarazioni rilasciate dal jolly offensivo del Cittadella in vista della gara contro gli uomini di Andrea Pirlo.

"Ci siamo, adesso sto bene: mi serve la continuità". Lo ha detto Enrico Baldini, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Diversi i temi trattati dal jolly offensivo del Cittadella, tornato a disposizione del tecnico Edoardo Gorini dopo un periodo di stop: dalla sconfitta rimediata lo scorso weekend contro la Ternana dopo nove risultato utili di fila conquistati in campionato, alla gara contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Tombolato". Ma non solo...

"Quando stai fuori per cosi tanto tempo ovviamente manca il ritmo partita, ma le sensazioni fisiche sono buone: adesso devo mettere minuti nelle gambe, ma non credo di metterci tanto per arrivare in linea con i compagni. Fisicamente sono integro, devo ritrovare il ritmo partita, che è diverso rispetto all’allenamento: ho una grande voglia di giocare. Sicuramente mi piacerebbe giocare assieme a Cassano: parliamo lo stesso linguaggio in campo, potremmo divertirci e non penso ci sarebbero grosse difficoltà nel giostrare insieme, anzi tutt’altro", le sue parole.

"La sconfitta con la Ternana? Non temo contraccolpi, anche perché la partita l’avevamo approcciata bene come al solito: se avessimo fatto un gol all’inizio avremmo commentato un altro risultato. Una battuta d’arresto ci può stare, anzi: ci può far tenere i piedi per terra e ridare una spinta in più. La Sampdoria? Non credo sia una squadra in crisi: ha giocatori di categoria e un tecnico bravo. Dovremo essere il Cittadella di sempre, e ce la giocheremo con tutti. Abbiamo bisogno dello stadio pieno", ha concluso Baldini.

