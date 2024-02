Cittadella, Angeli: “Spezia? Lì per vincere, abbiamo le capacità per risalire”

"Dobbiamo ritrovare la retta via: adesso stiamo un po' sbandando, ma abbiamo tutte le capacità per riprenderci e sono certo che riusciremo a farlo". Così Matteo Angeli , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Diversi i temi trattati dal difensore del Cittadella , reduce da quattro sconfitte di fila rimediate in campionato contro Ternana , Sampdoria , Brescia e la capolista Parma lo scorso weekend fra le mura dello Stadio "Tombolato". Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Nell’arco di un campionato ci sono momenti dove tutto gira bene e altri dove non ne va una per il verso giusto: stiamo prendendo tanti, troppi gol, e le ragioni possono essere molteplici, Se ritroveremo la fame, e ci riusciremo, tornerà anche il vero Cittadella. La prossima trasferta a La Spezia? L’avversario conta poco, bisogna guardare prima di tutto dentro noi stessi, dobbiamo ritrovarci: serve la continuità che è stata persa, ecco che il risultato adesso viene ancora prima della prestazione. Lo Spezia è stato costruito per puntare alla Serie A, ha un organico forte, ma noi andremo là per cercare di vincere: abbiamo le capacità per risalire, dobbiamo dare tutto", ha concluso Angeli.