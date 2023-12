Cittadella, Amatucci: “Non vogliamo fermarci, ognuno gioca per il compagno”

"Stiamo attraversando un grande momento, in Serie B è difficile fare quattro vittorie consecutive". Lo ha detto Francesco Amatucci , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Cittadella : dai quattro successi di fila ottenuti contro Brescia , Palermo , Sudtirol e Feralpisalò , con la squadra di Edoardo Gorini in piena zona playoff, agli obiettivi stagionali della compagine veneta. Ma non solo...

"La squadra ha fatto un bel salto a livello mentale e non vogliamo fermarci adesso. Siamo migliorati tanto negli episodi, nei momenti salienti della partita: siamo diventati bravi anche nei particolari, che spesso fanno la differenza. In campo abbiamo dimostrato che ognuno gioca per il compagno, ci cerchiamo a aiutiamo a vicenda: è la cosa fondamentale per arrivare lontano, è la giusta mentalità, quella che contraddistingue la famiglia Cittadella. Il Cosenza? Abbiamo sei punti di vantaggio e cercheremo di tenere i calabresi a debita distanza: è vero che l’obiettivo primario resta la salvezza ma tutto quanto di buono arriverà in più sarà bene accolto. Adesso c’è grande entusiasmo nell’ambiente, grande voglia di giocare, sta a noi dimostrare di meritare qualcosa di più della salvezza", ha concluso Amatucci.