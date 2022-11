Virtus Entella-Cesena, Volpe: “Primo tempo sofferto. Non sfruttata la superiorità”

Parola a Gennaro Volpe . Le dichiarazioni ai microfoni di Eleven Sports del tecnico della Virtus Entella , in seguito al match valido per la 13^ giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023 contro il Cesena di Domenico Toscano . Di seguito le parole del mister di Pozzuoli:

“Mi aspettavo questa partita, conosciamo il Cesena. Nel primo tempo abbiamo sofferto, nel secondo non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Alla fine è un punto che va bene perché restiamo in testa. Guardiamo al futuro con fiducia, il bicchiere è mezzo pieno. Ci sono anche gli avversari che sono molto forti. Siamo in testa insieme, dobbiamo andare avanti, sicuramente si deve migliorare ma il nostro obiettivo è chiaro in testa: migliorare il risultato dell’anno scorso. Vedremo strada facendo dove si può arrivare. Il 4-3-1-2 lo abbiamo usato anche l’anno scorso: Ramirez ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione, Meazzi è cresciuto tantissimo e durante il campionato potrà essere molto importante".