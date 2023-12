Marconi: ” Da quando sono qui è il momento meno positivo. Dobbiamo uscirne”

"Che volevamo portare a casa un risultato positivo è chiaro. Ogni partita cerchiamo di portare a casa la posta in palio. In questo momento è più difficile, il momento non è facile. Siamo persone fatte di sentimenti, al primo sbaglio siamo penalizzati. Oggi abbiamo subito un goal su mezzo rimpallo dove io non sono stato molto bravo a intervenire. Se andiamo ad analizzare i goal, sono frutto di episodi. Il Catanzaro gioca molto bene a calcio, abbiamo cercato di fare una partita diversa e andarli a prendere alti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo siamo stati più arrembanti per la volontà di voler ribaltare il risultato.Da quando sono qua, è il periodo meno positivo. In quattro anni ce ne sono stati diversi. In questa città è tutto più difficile quando le cose vanno male e facile quando vanno bene. Bisogna trovare un equilibrio. Bisogna tapparsi le orecchie e fare come i cavalli. Durante la settimana bisogna preparare al meglio la partita per poi esprimersi al meglio.Il Parma è una squadra importante, lo era già l’anno scorso. È una partita che prepareremo cercando essere più efficaci possibile. In questo momento dobbiamo essere bravi e fortunati nel cercare di affrontare le partita nel miglior modo possibile. Non è facile, dobbiamo isolarci da tutto e tutti. Non solo dai tifosi, loro giustamente criticano quando qualcosa va male, e applaudirci quando le cose vanno bene. La partita di Parma può essere un punto di svolta, se dovesse andar bene, si parlerebbe di un punto e a capo. Si potrebbe riprendere il cammino che abbiamo lasciato indietro per un po’ di tempo. Siamo meno sereni e tranquilli ma ci può stare, non è un alibi ma il Barbera è tanto bello quanto difficile quando ci sono questi momenti. Ci siamo confrontati, cerchiamo di andare in campo dando il 100%. I confronti fanno bene ma dobbiamo essere bravi a trasformare le parole in fatti. Dobbiamo invertire la rotta, non fa piacere a nessuno. Noi per primi. Nella stagione un momento di riflessione ci può essere. Dobbiamo uscirne il prima possibile. Io e i miei compagni abbiamo le carte in regola per farlo, dipende solo da noi."