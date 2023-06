Catanzaro. Vivarini: “Mi auguro di affrontare una Serie B sopra le righe. Mercato…”

Il Catanzaro tornerà a calcare i campi del professionismo dopo circa trent'anni dall'ultima apparizione. I giallorossi, guidati da Vincenzo Vivarini, hanno conquistato la promozione in Serie B stravincendo il girone C di Serie C. In vista della prossima stagione, il tecnico dei calabresi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete8: