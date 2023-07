Catanzaro, Vivarini: “Battuti tutti i record di categoria, annata straordinaria”

Le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, a proposito degli obiettivi per la prossima stagione di Serie B

Il Catanzaro tornerà a calcare i campi della Serie B dopo circa vent'anni dall'ultima apparizione. I giallorossi, guidati da Vincenzo Vivarini, hanno conquistato la promozione in Serie B stravincendo il girone C di Serie C. A margine della premiazione “Terrazza d’Abruzzo” a Guardiagrele, il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha parlato alle colonne de Il Messaggero. Di seguito le sue parole: