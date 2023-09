Catanzaro, Noto: “Piedi per terra, bravi a non smembrare la squadra. Col Parma…”

“Sono una persona molto razionale, per cui i sogni li lascio ai tifosi. Noi dobbiamo fare un campionato che ci porti alla salvezza. Ben vengano questi risultati. Prima arriviamo ai punti salvezza e meglio è”. Lo ha detto Floriano Noto, intervistato ai microfoni di “Tuttosport”. Il presidente del Catanzaro, squadra neopromossa in Serie B e in vetta alla classifica grazie alle tre vittorie ed il pari conquistati in questo avvio di stagione, si è espresso in merito alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine allenata da Vincenzo Vivarini.

“Segreti? Credo che ci sia una perfetta armonia. C’è un gruppo molto solido. La nostra bravura è stata quella di non smembrare la squadra, dall’allenatore ai giocatori. In più c’è il pubblico che è molto vicino alla squadra. Per noi è un dodicesimo uomo in campo quando giochiamo in casa. La città vive di calcio, è molto passionale. Anche a circa 1.400 chilometri di distanza c’erano quasi mille persone in curva e 500 nelle tribune. Abbiamo una tifoseria da primato. Puntare in alto? Meglio restare con i piedi per terra, sono solo le prime partite. “Nuovo” stadio? Penso che ora sia più adatto anche se io ne avrei fatto uno nuovo. Ma tocca alla classe politica prendere questo tipo di decisioni. Vediamo come andrà quest’anno e valuteremo. Calcio offensivo del Catanzaro? Il calcio deve anche dare spettacolo. È bello vedere una nostra partita e i complimenti fanno solo piacere. Catanzaro-Parma? Siamo consapevoli di affrontare una squadra costruita per andare in Serie A. Dovremo mettere grande attenzione, concentrazione e determinazione. Sicuramente sarà una bella partita: speriamo che il pubblico ci aiuti e che vinca il migliore”.