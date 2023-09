Catanzaro, Magalini: “Siamo contenti, ma la B è vigliacca. Favorite? Il Palermo…”

"Non siamo contenti perché siamo primi, ma perché abbiamo 10 punti e abbiamo avvicinato l’obiettivo chiaro e dichiarato". Lo ha detto Giuseppe Magalini, intervistato ai microfoni di "Tuttocalciocalabria". Fra i temi trattati dal direttore sportivo del Catanzaro, al momento in vetta alla classifica di Serie B, anche le prestazioni offerte fin qui dalla squadra allenata da Vincenzo Vivarini. Ma non solo...