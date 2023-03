Catanzaro, Iemmello: “Tifosi? Io uno di loro. L’ultima volta in B ero un bambino”

Campionato dominato per il Catanzaro , che ha conquistato la promozione in Serie B con cinque giornate d'anticipo. La compagine giallorossa ha collezionato 86 punti in 33 gare, sedici lunghezze di vantaggio sul Crotone secondo e ritorno tra i professionisti dopo diciannove anni dall'ultima volta. Simbolo e bomber dei calabresi è Pietro Iemmello , attaccante autore di 21 gol in 27 presenze. L'ex calciatore del Sassuolo è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, di seguito le sue dichiarazioni:

"Una stagione straordinaria, non vogliamo fermarci. Puntiamo i 101 punti e il traguardo delle 100 reti. Festeggiamo da tre giorni di fila. Diciannove anni fa, l’ultima volta che la squadra è arrivata in B, ero soltanto un bambino. Mi vestirono di giallorosso dalla testa ai piedi. Adesso tutti gridano il mio nome, ancora non ci credo. Non ho ancora realizzato ciò che è successo, spero di farlo più tardi possibile. Mi godo questi momenti da tifoso, qui non si smette di festeggiare. La sensazione che ho provato quando l’arbitro ha fischiato la fine della partita e lo striscione che recitava 'Iemmello supereroe'. Sono un tifoso, uno di loro. Avrei potuto esultare per questo traguardo dalla curva, come quando ero bambino. Ho pianto tanto, è stato bellissimo. Obiettivo? Voglio continuare a divertirmi, come sto facendo a Catanzaro. È il mio unico obiettivo".