Catanzaro, attacco hacker al sistema di vendita biglietti: interruzioni e disagi

Festa dopo la promozione in Serie B a rischio per i tifosi del Catanzaro

Settimana di festa in quel di Catanzaro. La compagine di Vivarini ha stravinto il girone C di Serie C, con ben cinque turni di anticipo, conquistando la promozione in cadetteria dopo diciassette anni di assenza. Stagione da incorniciare per i giallorossi, che hanno raccolto 86 punti in 33 gare e comandano la classifica a +16 dal Crotone.