Catania-Sorrento, ufficiale: la gara sarà trasmessa in chiaro su Sestarete TV

E' il giorno di Catania-Sorrento . Alle ore 20:45, allo Stadio "Massimino", la squadra di Cristiano Lucarelli affronterà la compagine campana guidata da Vincenzo Maiuri nel match valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Lega Pro .

I tifosi potranno comunque seguire la partita in diretta su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre, con la telecronaca di Stefano Auteri. Il match sarà disponibile per gli abbonati anche su Sky Sport canale 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.