Catania-Sorrento a porte chiuse, respinto il ricorso. Lucarelli: “Ci penalizza”

"Un episodio che non è accaduto nel recinto di gioco e non può essere gestito così - ha dichiarato il tecnico Cristiano Lucarelli –. È una decisione presa di pancia che penalizza la tifoseria e l’immagine di una città. Rispetto la decisione, ma non la condivido. Io mi aspetto che non venga penalizzata una tifoseria e l’immagine di una città. Anche perché un abbonato che fa un abbonamento al buio in estate, non può pensare di spendere dei soldi, magari anche con fatica, e non sapere se potrà vedere tutte le partite. Onestamente dove sta la responsabilità oggettiva di una società per fatti avvenuti lontani dallo stadio? Non mi sento di punire tutti i tifosi per colpa di dieci persone. Se uno sportivo di qualsiasi parte d’Italia vedrà la partita senza tifosi che idea si farà?", le sue parole.