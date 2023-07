Vasic: “Palermo ha tanti tifosi. Soleri? Insieme al Padova” E sul numero di maglia…

Esultanza? Il mio soprannome è Alo, in serbo significa pronto. Il gesto della mia esultanza è per far intendere che tutti hanno il loro percorso. Da ragazzino ero molto gracile, l'esultanza è un senso per rispondere alle persone che non credevano in me. Non ero la prima scelta da piccolo e ho trasformato questo nella voglia di lavorare e di credere in me stesso. Sono un ragazzo che ha fatto sempre di testa sua e che ha sempre lavorato per guadagnarsi tutto. Nazionale? Spero che giocare a Palermo mi aiuti ad andarci. Io aspetterei la Nazionale serba, speriamo che un giorno possano chiamarmi. Numero di maglia? Non l'ho ancora scelto. Soleri? Ci ho giocato insieme nel Padova, Edoardo è un ragazzo eccezionale. Si lavora e questo mi piace. Mi sto integrando anche a livello di gioco per acquisire il ritmo della squadra. Si pretende tanto ed è giusto così. Palermo ha tanti tifosi e questo ci darà la spinta per fare le cose ancora più in grande. Per noi è importantissimo avere i tifosi al nostro fianco".