Taranto, Capuano: “Stadio? Sembra un campo di patate. Ecco gli obiettivi futuri”

"Partiremo con l’85% della rosa completa per scelta mia. Voglio tenermi qualche cartuccia da sparare per le ultime settimane di mercato. Al momento sono molto contento e molto orgoglioso. Calvano? Lo abbiamo in pugno. Il ragazzo è in vacanza, ma posso dire che diventerà rossoblù”. E riguardo altri movimenti di calciomercato: “Nelle prossime ore chiuderemo un colpo in entrata a titolo definitivo dall’Inter e domani mattina proveremo a chiudere un colpaccio per la mediana. Su questo giocatore ci sto da tre mesi ed era un’operazione impossibile. Vogliamo un ragazzo che secondo me nel giro di due o tre anni sarà ad alti livelli in Serie A. Obiettivi futuri? Vogliamo mantenere la categoria migliorando la posizione dello scorso anno. Mi auguro che ci sia collaborazione da parte di tutti”. Infine, parole riguardo lo Iacovone: “Sono stato allo stadio e il manto erboso sembra un campo di patate. Ho tanti anni di esperienza sui campi e posso dire che su quel terreno di gioco non si può davvero giocare. Adesso, chi di dovere ci dia un campo dignitoso per non vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto fin qui”.