Calciomercato Serie C, tutte le trattative: Merkaj cercato in B, Cianci al Taranto

Marco Pinato - centrocampista svincolato nel mirino del Catania - ha giocato 33 volte nell’ultima stagione di Serie C con la maglia del Pordenone riuscendo a collezionare 8 gol e 2 assist, inoltre vanta 166 presenze in B.

Bomber performante e di livello per la categoria, Pietro Cianci è tra gli attaccanti più ambiti nella corrente sessione di mercato. Il Taranto di Eziolino Capuano però è riuscito a chiudere in giornata la trattativa prima delle altre contendenti. Il classe 1996 - rimasto senza contratto prima di accettare la corte dei pugliesi - ha siglato nove reti in quaranta apparizioni con le maglia giallorossa lo scorso anno in C.

Il Cesena ha comunicato di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Giacomo Zecca alla TorresSassari.

La Carrarese ha piazzato un doppio colpo d’esperienza per la prossima stagione. In difesa infatti è arrivato dal ModenaMauro Coppolaro, difensore centrale classe ‘97 che ha disputato 17 presenze in Serie B la passata stagione. Dal Bari invece è arrivato Simone Simeri, attaccante classe ‘93 che nella passata stagione ha giocato con l’Imolese segnando sette reti in 15 gare.

La nuova Triestina di Ben Rosenzweig piazza subito un grande colpo di mercato regalandosi il centravanti Facundo Lescano. Nella serata di ieri è arrivato l'accordo totale sia con il Pescara, a cui dovrebbero andare 500mila euro per il cartellino, sia con il classe '96 che firmerà un triennale dopo una stagione in cui ha segnato 20 gol, con sei assist, in 38 presenze fra campionato e play off sotto la guida di Colombo prima e Zeman poi.

Il Messina continua ad allestire la rosa per la prossima stagione con novità in entrata. Dopo aver definito Lia e Emmausso, che sono vicinissimi, i prossimi ad arrivare saranno Vincenzo Polito e Marco Manetta, rispettivamente dal Potenza e dal Taranto.