ACR Messina, Kragl: “Non si sa nulla su tecnico e ds. Potrei giocare ancora in B”

“Non sappiamo ancora nulla: chi sarà il ds, il tecnico e dove si terrà il ritiro. Attendiamo risposte, mentre del mio eventuale mercato se ne occuperà il mio procuratore. Potrei giocare ancora in serie B, come ho fatto spesso in carriera. In C ho avuto soltanto due esperienze con Avellino e Messina. Prima ero in serie A in Austria, dove però la mia compagna Alessia non si è trovata bene”.