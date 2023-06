Messina, Sciotto: “Chi ha intenzioni di acquistare si faccia avanti. Iscrizione…”

“Tra due o tre giorni sapremo qualcosa in più e capiremo cosa succederà. Finalmente, però, è stato riconosciuto il mio impegno, non si era mai detto che sono sempre stato accanto alla squadra e che ho sempre incoraggiato i giocatori. Chi ha intenzione di prendere il Messina, si faccia avanti così da raggiungere un accordo condizionato alle decisioni della Covisoc. Io sono ancora qui ad aspettare. Già per l’iscrizione è trascorso un mese e, poi, ho dovuto fare i salti mortali. Anzi, in un giorno e mezzo, sono riuscito ad avere non una ma due fideiussioni pronte da presentare per essere sicuro. Rischio iscrizione? Non c’è assolutamente alcun rischio, tutti i documenti sono in regola. Non vorrei aspettare fino all’ultimo come per l’iscrizione al campionato, quando ho atteso un mese e poi tra lunedì e martedì ho fatto tutto in poco tempo. Se nessuno si fa sentire non è positivo e, magari, in questi giorni stabilirò qualcosa di diverso“.