Serie B: Cosenza su Liverani, dubbio Inzaghi-Reggina e mercato Catanzaro. Il punto

In casa Cosenza la situazione è decisamente più leggera sul piano societario, meno invece quella inerente al nome del nuovo allenatore. Smentiti categoricamente i contatti con Fabrizio Castori (fresco di retrocessione sulla panchina del Perugia ), il tecnico marchigiano sembra non rientrare nei piani rossoblù. Il nome in pole position sembrerebbe quello dell'ex giocatore del Palermo , Fabio Liverani , esonerato nella stagione appena terminata dal Cagliari , lo scorso venti dicembre. Oggi il mister, che ama proporre un gioco manovrato nelle sue squadre, potrebbe ripartire dai Lupi, ma c'è il nodo inerente all'ingaggio (abbastanza oneroso). Restano sullo sfondo le figure di Caserta , Javorcic ed Aglietti . Tutti profili graditi al patron Guarascio per sostituire l'uscente William Viali, direzione Ascoli Piceno .

Il Catanzaro è tornato in Serie B e non ha nessuna intenzione di figurare da comparsa. Il tecnico Vincenzo Vivarini ha dato un gioco spumeggiante in Lega Pro, ma sarà necessario sostenere le grandi idee del tecnico con buoni nomi per la categoria, da prendere sul mercato. Come sottolinea il noto quotidiano, sono diversi i nomi che intrigano la società giallorossa: "In avanti per dare aiuto alla coppia Iemmello-Biasci ci potrebbe essere spazio per Giacomo Manzari (22), del Sassuolo ma in prestito al Monopoli, o per Marco Pinato (28), che si svincola dal Pordenone che non s’iscriverà. Altro attaccante che fa gola al Catanzaro è Jacopo Desogus (20), che torna al Cagliari dopo il prestito al Pescara. Sulla corsia destra, invece, si profila il ritorno (in prestito) di Brian Bayeye (22), ceduto un anno fa al Torino e impiegato solo in Coppa Italia."