Palermo, non solo Ceccaroni: dal Venezia si pesca anche per il ritorno di Fiordilino

Il SudTirol ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto per Fiordilino che dunque è rientrato alla base lagunare. Il Venezia, piuttosto che girarlo nuovamente in prestito, preferirebbe cederlo a titolo definitivo e sulle sue tracce si sarebbe inserito il Palermo. L'ex Lecce e Cosenza con i rosa ricoprirebbe un ruolo nella categoria "bandiera", visti i trascorsi tra giovanili e prima squadra in Sicilia, evitando dunque di occupare uno dei diciotto slot per gli "over". I dialoghi tra le due parti, come riportato dal CdV, si sarebbero intensificati nelle ultime ore.