Palermo, avanza il Corini 2.0: il tecnico progetta il ritiro e guida il calciomercato

Come è ormai noto, il biennale firmato meno di un'anno fa verrà onorato. Il mister nativo ex Novara e Lecce tra le altre, è arrivato nel club siciliano con l'obiettivo di consolidare la B e costruire un percorso di crescita graduale, che permetta al Palermo di essere competitivo per i piani alti della graduatoria a partire dalla prossima stagione. Quindi il nono posto in classifica ed i quarantanove punti totalizzati sono una base da cui ripartire (giustamente) secondo la visione del City Football Group . La stessa con la quale approcciava Soriano la scorsa estate alla prima conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà rosanero.

Oggi la visione è diversa: si punta alla promozione, dunque, il lavoro in termini di programmazione e costruzione dell'organico dovrà necessariamente essere più certosino e di qualità. Corini ha inciso parecchio anche sulla scelta del ritiro estivo: "Sarà una permanenza piuttosto lunga per la squadra, che si ritroverà il 9 luglio a Ronzone e vi resterà fino al 22, poi tre giorni liberi e dal 26 luglio al 4 agosto tutti a Pinzolo (in due diversi centri sportivi con cambio tra il 29 e il 30 luglio): in totale fanno 24 giorni di ritiro, fondamentali per compattare il gruppo e inserire a) meglio i nuovi arrivati", sottolinea il noto quotidiano.

In sede di mercato sono e saranno preziose le linee guida (tecnico-tattiche) in sede di calciomercato da parte del tecnico rosanero. Corini punta proprio a diversi suoi pallini, con il quale ha condiviso importanti esperienze proprio in cadetteria sulle panchine delle "Rondinelle" e del Lecce. "I nomi circolati in prima battuta riguardano per gran parte giocatori che il tecnico aveva già avuto a Brescia (Bisoli, Cistana, Ayé. Leris) e Lecce (Gallo, Henderson): lo stesso Lucioni, che si appresta a diventare il primo colpo dei rosa, era il capitano dei salentini guidati da Corini. La sua scelta è però un indice chiaro delle prospettive del Palermo, orientato a costruire un organico non più per mantenere la categoria ma per vincerla: in tal senso, il punto di partenza non può non essere un giocatore che di promozioni in carriera ne conta quattro", la chiosa del "Giornale di Sicilia".