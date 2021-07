Gollini: “Lloris leggenda, dimostrerò di poter essere il futuro del Tottenham”

Il portiere Pierluigi Gollini si presenta alla sua nuova squadra, il Tottenham. Arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, che lo ha sostituito con Juan Musso

Queste le parole del portiere ex Atalanta, rilasciate al sito ufficiale del club inglese: "Sono veramente felice di far parte di questo club e di unirmi a questa importante squadra, piena di grandi giocatori. "Provo sensazioni incredibili. Sono molto contento per questa opportunità. Il Tottenham è un grande club e questa è un'ottima occasione per me. Sono davvero orgoglioso di essere qui. Sono giovane, ma non troppo, e sono qui per dimostrare che posso essere il futuro del Tottenham. Ho un enorme rispetto per Hugo Lloris. È una leggenda di questo club, il capitano, ed è un campione del mondo. Per me è un privilegio e anche un onore lavorare con lui e allenarmi con lui. Sono sicuro di poter imparare molto da Lloris. Quando guardo questa squadra e questo gruppo di ragazzi, penso che la squadra sia davvero buona e che dobbiamo essere molto ambiziosi. Proveremo a vincere qualcosa: per una grande squadra vincere deve essere l'unico obiettivo".