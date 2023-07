Il Genoa affonda il colpo per Retegui, l'attaccante della Nazionale italiana che però non ha ancora giocato in Serie A.

Mateo Retegui per migliorarsi e per continuare il proprio percorso di crescita con la Nazionale di Roberto Mancini necessita di calcare i campi della Serie A. L'attaccante classe 1999 attualmente in forza al Tigre in Argentina ma di proprietà del Boca Juniors è fortemente richiesto dal Genoa e, secondo quanto riportato da Sky Sport, la prossima potrebbe essere la settimana decisiva per il suo approdo al Genoa, neopromosso dalla cadetteria.