Calciomercato Frosinone, chiuso Valeri dalla Cremonese: i dettagli

Emanuele Valeri, in scadenza di contratto con la Cremonese a fine stagione, ha deciso di accettare la corte del Frosinone, in questa sessione di mercato invernale. Era prevedibile un addio anticipato, vista l'ormai acclarata intenzione di non prolungare con i grigiorossi. Come riporta "TuttoMercatoWeb", la società che vede in Guido Angelozzi il polo manageriale, sta accelerando per chiudere in tempi brevi l'affare. Quindi ritorno in Serie A, ancora una volta in una neopromossa, per l'ex giocatore di Lecce e Cesena tra le altre.