Cremonese, c’è l’accordo con il Frosinone per Caso: i dettagli. L’ex Cosenza…

Quale futuro per Giuseppe Caso? Il talentuoso jolly offensivo, trequartista o attaccante esterno, è in uscita dal Frosinone che lo ha dichiaratamente messo sul mercato. Poco spazio, un gol e due assist tra campionato e Coppa Italia per il classe 1998 in questa prima parte di stagione. Palermo e Cremonese da tempo sulle sue tracce per potenziare l'organico a disposizione dei rispettivi allenatori, con la consapevolezza che si tratta di un profilo capace di spostare gli equilibri nel campionato cadetto.