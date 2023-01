Cagliari-Spal, De Rossi: “Nainggolan? Da lunedì si allenerà con noi”

Prima dell'inizio della sfida tra il Cagliari di Claudio Ranieri e la Spal, il tecnico della formazione di Ferrara, Daniele De Rossi ha confermato l'arrivo di Radja Nainggolan nell'attuale sessione di calciomercato invernale. L'ex centrocampista di Roma ed Inter tra le altre, a partire da lunedì inizierà la sua ennesima avventura italiana, questa volta con la maglia dei biancazzurri in Serie B, sotto la guida del suo amico oltre che precedente capitano nell'esperienza capitolina, condivisa dal belga e dal tecnico della formazione ferrarese per circa cinque stagioni. Per il classe 1988 un contratto di cinque mesi per guadagnarsi la fiducia del direttore sportivo Fabio Lupo, del presidente Joe Tacopina e di tutto il corpo tecnico, per un eventuale riconferma.