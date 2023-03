Cagliari, Zappa: “Secondo posto? Ci crediamo. Lapadula sarà capocannoniere”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Cagliari, Gabriele Zappa

Mediagol ⚽️

"Stiamo vivendo un momento positivo. Stiamo cavalcando l'onda, è vero, ma di questa sosta vedo il lato buono: ogni tanto serve anche staccare per recuperare energie e anche qualche infortunato. Soprattutto poi in vista del prossimo impegno di campionato, abbiamo sulle spalle i punti persi all'andata contro il SudTirol, vogliamo rifarci contro questo ottimo avversario anche per risalire ancora un po' la classifica, non lo nego!". Lo ha detto Gabriele Zappa, intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”.

Il giovane difensore del Cagliari, tra gli inamovibili della compagine allenata da Claudio Ranieri, ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dalla formazione sarda, reduce da due vittorie di fila conquistate contro Ascoli e Reggina. "Credo che il mio andamento sia stato come quello della squadra, ho faticato all'inizio ma poi ho trovato la mia dimensione. Non voglio però fare bilanci ora, il campionato è ancora lungo e preferisco aspettare e vedere quello che succederà", ha spiegato il classe 1999.

BILANCIO -"Nel girone di andata abbiamo forse subito qualche pressione in più, abbiamo faticato a immedesimarci nel campionato di Serie B, ma le scorie della retrocessione si sentivano, è stata una brutta batosta per tutti. E se ci fate caso anche al Genoa è successa la stessa cosa. Ora siamo molto più tranquilli, abbiamo trovato il nostro equilibrio, e cerchiamo di fare al meglio delle potenzialità. Come ha detto mister Ranieri, non disdegneremmo il secondo posto, quello è chiaro, ma per ora pensiamo a proseguire sulla scia di quanto visto nelle ultime gare".

SERIE B -"Rispetto a quattro anni fa è sicuramente molto più competitiva, prima c'era più divario tra le squadre di alta e bassa classifica, alle volte i risultati erano più scontati. Ora c'è più equilibrio, ogni gara è difficile. Quando arrivi in Serie B devi subito fare bene, non hai tempo di capire al meglio la categoria, devi essere pronto perché nessuno ti aspetta, anche se ai giovani andrebbe dato tempo: recentemente, ho sentito un tecnico dire che i giovani fanno anche perdere dei punti, ed è vero, perché non hanno esperienza, ma solo giocando possono farla. Lo scalino dalla Primavera alla Serie B è tosto, l'ambiente è completamente diverso. Se Lapadula riuscirà a diventare il capocannoniere della Serie B? Io ho visto pochi calciatori affamati di gol come lui, in area è devastante. Per me sì, ci riuscirà", ha concluso Zappa.