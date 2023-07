Cagliari, Ventura: “Promozione grande merito di Ranieri, ha valorizzato i singoli”

“Intanto devo dire che ho visto le gare di playoff che hanno portato alla promozione. A mio avviso il grande merito di Ranieri, in questo suo ritorno in Sardegna, è stato quello di far capire subito al gruppo cosa fosse la serie B e cosa fosse necessario fare in un campionato di questo tipo, ovvero calarsi in una realtà del tutto diversa dalla serie A. Secondo me a inizio stagione il Cagliari disponeva di una delle rose più competitive della categoria. Per cui non mi ha stupito la promozione; mi aveva stupito semmai la partenza così difficoltosa e stentata. Ranieri ha saputo sfruttare le qualità dei top player rossoblù e, se mi si passa il termine, ha reso la squadra un po’ più ‘operaia’. Lapadula in serie B non ce l’aveva nessuno, Nandez non ce l’aveva nessuno. Claudio ha valorizzato le caratteristiche dei singoli e, alla fine, è stato premiato".