Cagliari, sprint playoff: Lapadula e Mancosu gol, freccia Azzi. Ranieri vuole la A

Cagliari di Ranieri che torna protagonista in vista dei playoff in Serie B

Un poker rifilato all'Ascoli per rilanciare le proprie ambizioni ed urlare sul rettangolo verde la propria voglia di tornare protagonista.

Il Cagliari di Claudio Ranieri è tornato alla vittoria in campionato grazie ad una ripresa volitiva, brillante e decisamente convincente sul piano tecnico e caratteriale. Rientrata negli spogliatoi sotto di un gol, tra i mugugni del proprio pubblico, la formazione isolana ha sfoderato una reazione di livello, ribaltando il match grazie alla doppietta di Lapadula ed alla perla di Mancosu.

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un focus proprio alla compagine sarda, che ha ritrovato il successo dopo quattro pareggi di fila ed accelerato il passo in zona playoff. Il distacco di undici punti dal Genoa di Gilardino, attualmente secondo in classifica con undici punti di margine su Pavoletti e compagni, sembra obiettivamente difficile da colmare. Per centrare la promozione diretta, il Cagliari dovrebbe compiere una vera e propria impresa sportiva, ma soprattutto sperare in una flessione vertiginosa delle squadre che occupano le prime posizioni in graduatoria nel campionato di Serie B. Tuttavia, in chiave playoff ed in ottica terzo posto, le quotazioni degli uomini di Ranieri sono in sensibile ascesa.

La vena realizzativa di Lapadula, giunto al tredicesimo gol stagionale, la crescita esponenziale in termini di prestazioni di Mancosu, l'ottimo rendimento di Azzi sul binario mancino. Tutti plus significativi per una squadra che avrebbe forse essere maggiormente puntellata e rinforzata in sede di mercato estivo e sessione invernale, ma che ha comunque tutte le carte in regola per giocarsi le sue chance nella lotteria dei playoff.

Un Cagliari che mostra un volto autorevole e baldanzoso tra le mura amiche, ma che denota varie criticità nelle sfide in trasferta. Migliorare il rendimento esterno rappresenta un must per la squadra sarda se si vuole concretamente puntare alla conquista del terzo posto al termine della regular season. Il prossimo turno metterà il Cagliari di fronte alla Reggina di Pippo inzaghi, compagine in preda ad una crisi tecnica e di risultati che ha conquistato soltanto sei punti nel girone di ritorno. Riuscire ad ottenere l'intera posta in palio nel match delicato del Granillo potrebbe conferire slancio ed autostima ad un Cagliari deciso a scalare posizioni in classifica in questo rush finale di stagione per accaparrarsi una posizione di pregio in ottica playoff.