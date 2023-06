Cagliari, Lapadula: “Vogliamo la A. Bari? Mi ha impressionato di più il Parma”

"Fisicamente sto alla grande e in testa ho solo i novanta minuti di domenica". Così Gianluca Lapadula , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bari , andata in scena giovedì sera all'Unipol Domus e terminata con il risultato di 1-1 alla luce delle reti messe a segno nel primo tempo dallo stesso attaccante rossoblù e al minuto 96 da Mirco Antenucci dal dischetto. "Complimenti al Bari che ha fatto una grande partita, ma vi assicuro che è tutto apertissimo: noi non dobbiamo dimenticarci chi siamo", le sue parole.

Tutto si deciderà, dunque, in occasione della finale di ritorno dei playoff di Serie B, in programma domenica sera allo Stadio "San Nicola". In palio l'ultimo posto per la Serie A dopo le promozioni conquistate da Frosinone e Genoa. "La Serie A è sempre stato il primo obiettivo, vogliamo raggiungerlo. Avrei firmato col sangue per essere in questa situazione. Ce la metteremo tutta, ci crediamo. Il Bari la squadra che ci ha messo più in difficoltà? A dire il vero la squadra che mi ha impressionato di più è stata il Parma in questa stagione. La partita di domenica è apertissima ed è un’occasione. Ranieri sa quello di cui abbiamo bisogno e gli staremo dietro fino alla fine. I compagni? Io mi trovo bene con tutti, sia con Luvumbo e Prelec, sia con Pavoletti e Mancosu. Quando giochi in una grande famiglia tutto diventa più semplice", ha concluso Lapadula.