Cagliari, ecco il nuovo Ds: il club annuncia l’insediamento di Nereo Bonato

Annoverato per blasone del club e qualità di organico tra le compagini favorite alla promozione nell'attuale torneo di Serie B, il Cagliari sya vivendo un avvio di stagione piuttosto altalenante. Diciassette i punti conquistati dalla formazione guidata da Fabio Liverani, nottino frutto d quattro vittorie, cinque pari e ben quattro sconfitte. Quattordici le reti messe a segno e quindici quelle subite fin qui dalla squadra sarda. Rivoluzione in corso in ambito dirigenziale con l'insediamento nel ruolo di direttore sportivo di Nero Bonato. Carica ufficializzata dal comunicato diramato dalla società isolana.

Nato a Verona il 26 febbraio 1965, laureato in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera dirigenziale nell’estate del 1999 come Direttore Sportivo del Brescello, in Serie C1, con i gialloblù emiliani che sfiorarono la storica promozione in Serie B, sfumata solo nella finale dei playoff contro il Cittadella. Dopo San Marino e Monza, nel 2004 l’approdo al Sassuolo. A lui è legata l’ascesa dei neroverdi nel grande calcio: 11 anni di lavoro, intervallati dalle esperienze con Modena ed Hellas Verona, in cui è stato protagonista della cavalcata dalla Serie C2 alla Serie A. Sempre da Direttore Sportivo, nel 2016-2017 è all'Udinese mentre dal febbraio 2019 a giugno 2021 è alla Cremonese. Una lunga carriera caratterizzata da competenza, esperienza e pragmatismo, focalizzata sulla capacità di organizzazione sportiva e sulla ricerca e valorizzazione del talento. Un percorso che conosce in Sardegna la nuova tappa. Buon lavoro, Direttore!".