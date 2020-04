Coronavirus, Cellino: “Ripresa? Io non schiero il mio Brescia, ci vuole rispetto per chi ha perso la vita”

Cagliari, Leeds United e Brescia.

Il fiuto dell’affare di Massimo Cellino, sessantatreenne imprenditore italiano, lo ha portato ad essere uno dei nomi più caldi e chiacchierati all’interno del panorama calcistico e non solo. Come quella volta in cui volò a Londra con una maxi cifra di 68 milioni di euro pronto a prendere le redini del West Ham United, trattativa che, però, sfumò sulle battute d’arresto. Oggi, l’ex patron del club cagliaritano è alla guida del Brescia, l’ultima delle sue “figlie”, la quale non naviga decisamente in buone acque. La classifica di Serie A, aggiornata al 9 marzo, vede la squadra lombarda ultima a dieci punti dalla zona salvezza.

A tal proposito, fanno discutere, e non poco, le ultime dichiarazioni dello stesso patron sardo rilasciate, nel corso di una lunga intervista, a “La Gazzetta dello Sport” che definisce inattuabili e irresponsabili le linee guida – che vanno pian piano a delinearsi -, dettate dalla UEFA in materia di riorganizzazione del circus calcistico mondiale con in ballo affari da milioni di euro.

CAMPIONATI E COVID-19: “Non si può riprendere, per una lunga serie di ragioni. Se ci costringono sono disposto a non schierare la squadra e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più. Il mio discorso si basa su due pilastri: il rispetto della salute e la salvezza del sistema calcio. Dopo aver perso questa stagione, rovineremo anche la prossima che sarà decisiva per ripartire. Qui a Brescia abbiamo i camion che trasportano i morti. Siamo al centro dell’epidemia, tutte le date sono sballate. In ogni caso i calciatori vengono da 45 giorni di totale inattività e hanno bisogno di un mese di allenamento solo per rimettersi in forma”.

RETROCESSIONE: “Claudio Lotito l’altro giorno mi ha detto che non voglio giocare per salvarmi. Da che pulpito, lui che fa fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto. A me di retrocedere non frega nulla: finora ce lo siamo meritati e anche io ho le mie colpe“.