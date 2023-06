Cellino: “Futuro Brescia non mi appartiene. C’è chi non ha nemmeno i palloni…”

"La riammissione in Serie B? A me interessa essere iscritto in A e non in B, perché il Brescia è una società da Serie A. La mia contestazione in atto va oltre la classifica. In Italia c'è qualche società che non ha nemmeno i palloni, e allora io sono un coglione ad aver uno stadio e un centro sportivo a Brescia. Qui si spendono soldi per procuratori e per strapagare i giocatori e non si tiene un soldo per costruire le strutture. Ma queste strutture sono fondamentali per lo sport. Ma il futuro del Brescia non appartiene più a me", le sue parole.