Calciomercato Brescia, ecco Fares dalla Lazio: oggi visite mediche e firma

Secondo quanto riportato dalla redazione di "TuttoMercatoWeb", chi sarebbe ad un passo dal trasferimento in Lombardia è Mohamed Fares, duttile terzino sinistro classe 1996 attualmente in forza alla Lazio, maglia con la quale non è mai sceso in campo nel corso della scorsa stagione. Le parti in causa avrebbero già trovato l’accordo per il prestito dell’esterno mancino, che nella giornata di oggi dovrebbe approdare in città per le consuete visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al Brescia.