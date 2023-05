Brescia-Pisa, Gastaldello: “A Palermo sarà uno spareggio, arriveremo carichi”

"Dispiace non aver portato a casa questa vittoria perché la squadra la meritava. La prestazione è stata importante contro una squadra molto buona: la determinazione che abbiamo avuto è stata tanto e per la maggior parte della partita ci ha premiato. Abbiamo subito un solo episodio e ci ha punito: nel finale poi siamo stati troppo frettolosi. Giocando così credo che possiamo fare bene su ogni campo: ce la siamo giocata contro una squadra costruita per andare in Serie A. Per cui se abbiamo questa mentalità anche a Palermo possiamo giocarcela. Sono sicuro che questa squadra darà tutto. Contro il Palermo è uno spareggio, ma non bisogna nemmeno prepararla troppo correndo il rischio di arrivare quasi scarichi. Lavoriamo giorno per giorno per arrivare prontissimi a venerdì"