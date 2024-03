Brescia-Palermo, Maran: “Reazione importante, fatti 4 gol in periodo poco prolifico”

"Prossimo avversario Parma? Pecchia sta facendo qualcosa di veramente straordinario e si merita il primato". Lo ha detto Rolando Maran, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti". "Eravamo partiti bene e dopo è arrivato l'uno-due. C'è stata una reazione importante e sono arrivate quattro reti in un periodo in cui segnavamo poco. Oggi oltre ai tre punti serviva anche la prestazione che è arrivata e di questo sono contento. Che campionato sarà il nostro da oggi in poi? Evitiamo discorsi di classifica perché la voglia è quella di diventare più bravi, crescere in certi aspetti per fare partite un po' meno arrembanti. Alle volte ci riusciamo, altre volte no".