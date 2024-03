Brescia-Palermo, Maran: “Prestazione maiuscola, non sempre chi è in undici vince”

"Oggi avevamo voglia di fare una prestazione così: ci siamo allenati per questo, più con la testa che con le esercitazioni in campo". Così Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti" e terminata con il risultato di 4-2. "Ero convinto venisse una gara del genere. Siamo andati sotto e sembrava poteva essere già decisa, invece noi non molliamo mai. Non sempre chi è in undici vince le partite. I ragazzi sono stati gratificati e questo mi fa molto piacere", ha proseguito il tecnico del Brescia.