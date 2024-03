Brescia, Maran: “Palermo costruito per la A, serviranno coraggio e attenzione”

"Palermo arrabbiato? Non mi aspetto nulla in particolare". Lo ha detto Rolando Maran, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Brescia e Palermo, in programma alle ore 14:00 allo Stadio "Mario Rigamonti". Fra i temi trattati dal tecnico delle Rondinelle anche la recente sconfitta rimediata dai rosanero fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro la Ternana. "Dopo una sconfitta in casa rimane sicuramente qualcosa dentro. Ma al di là del ko, serve affrontare il Palermo con temperamento, coraggio ed attenzione. E' una squadra costruita per andare in Serie A. Nessuna vittoria nelle ultime quattro? E' normale in un campionato, siamo andati meno bene, a volta per colpa nostra a volte perché gli avversari ci hanno messo in difficoltà. Ma questo è il nostro campionato. Stiamo cercando di fare il più possibile, stiamo cercando di crescere anche attraverso queste partite insidiose. Playoff? Si guarda solo il Palermo".